Război total între Primărie și Prefectură. Mărul discordiei: Bercu Roșu

Nici nu bine am intrat în noul an că în Satu Mare s-a iscat un război total între Primărie și primarul Kereskenyi Gabor, pe de o parte, și Prefectură, respectiv prefectul județului Satu Mare, Darius Filip, pe de altă parte. Dacă Primăria reclamă faptul că Prefectura Satu Mare a atacat în contencios administrativ a hotărârii Consiliului Local Satu Mare privind elaborarea unui nomenclator stradal pentru zona Bercu Roșu, Prefectura se apără și spune că a respectat doar legea.

Dorim să facem ordine, dar alții preferă haosul!

Primăria Municipiului Satu Mare a făcut, pentru prima dată în ultimii 27 de ani, un pas important pentru o face ORDINE în zona de agrement Bercu Roșu și Bercu Mare, însă s-a lovit de atitudinea “distructivă” pe care Instituția Prefectului Satu Mare o promovează în relația cu cetățenii municipiului Satu Mare.

Printr-un proiect de hotărâre, votat în UNANIMITATE de Consiliul Local Satu Mare, în 26 octombrie, executivul Primăriei a reușit să rezolve o problemă stringentă a locuitorilor din această zonă, care solicitau de ani de zile măsuri concrete în vederea obţinerii adreselor necesare pentru înscrierea acestora în actele de identitate.

Hotărârea Consiliului Local Satu Mare a fost atacată în 5 decembrie 2017, fără procedură prealabilă, în contencios administrativ de Instituția Prefectului, fără să se motiveze în vreun fel decizia, astfel că H.C.L-ul a fost suspendat.

Instituția Prefectului lovește în sute de locuitori ai municipiului, refuzându-le posibilitatea de a intra în legalitate în privința domiciliului, dar, ce e cel mai grav, le pune în pericol siguranța și sănătatea.

Cetățenii din această zonă nu mai pot beneficia de anumite servicii publice, Salvare, Pompieri și Poliție, ale căror mașini de intervenție nu pot fi chemate la o adresa exactă.

Până în prezent au fost numeroase cazuri în care medicii de pe Ambulanță, pompierii militari ori polițiștii au bâjbâit în căutarea adresei la care au fost solicitați.

Totodată, prin neeliberarea actelor de identitate pe o adresă clară și precisă se provoacă și un prejudiciu material, locuitorii de aici neavând posibilitatea de a beneficia de credite sau de utilități.

Conducerea Primăriei Municipiului Satu Mare îi îndeamnă pe toți locuitorii din Bercu Roșu și Bercu Mare, care se consideră lezați de suspendarea hotărârii Consiliului Local Satu Mare să se adreseze Instituției Prefectului Satu Mare, Piața 25 Octombrie nr.1, etajul 1, intrarea , mai exact următorilor demnitari și funcționari:

– prefect Darius Filip- telefon: 0261-711536

– șef Serviciu Juridic, Cosmin Dorle – telefon: 0261-711989

– consilier juridic Adina Tomșa – telefon: 0261-711989

Ne întrebăm, până unde poate merge batjocura față de cetățeni pe care o promovează anumiți funcționari din Instituția Prefectului Satu Mare? Am promis că facem ordine, dar alții preferă haosul!, se arată într-un comunicat de presă remis de Primăria Satu Mare.

Răspunsul Prefecturii

Referitor la comunicatul transmis presei în cursul zilei de azi, de către Primaria Municipiului Satu Mare, vă informăm că Instituţia Prefectului Judeţului Satu Mare este în asentimentul cetăţenilor afectaţi de hotărârea consiliului local la care se face referire şi este de acord cu soluţionarea problemelor pe care le întâmpină cetăţenii din zona Bercu Roşu.

Totodată informăm faptul că prin HCL nr. 243/26.10.2017 s-au încălcat următoarele prevederi legale :

⦁ art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicată, cu modificarile şi completarile ulterioare, cu privire la obligaţia de a fi aduse la cunoştinţa publică a hotărârilor cu caracter normativ;

⦁ art. 83 din Legea 24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la obligaţia ca hotărârile cu caracter normativ să fie afişate în locuri autorizate şi să fie publicate într-un cotidian local de mare tiraj;

– art. 76 alin. 4, din Legea nr. 215/2001, republicată , cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 4 din H.G. 1206/2001 cu privire la faptul că:

(1) In localitatile in care cetatenii apartinand unei minoritati nationale au o pondere de peste 20% din numarul locuitorilor se va asigura inscriptionarea denumirii localitatii si in limba materna a cetatenilor apartinand minoritatii respective.

(2) In unitatile administrativ-teritoriale in care cetatenii apartinand unei minoritati nationale au o pondere de peste 20% din numarul locuitorilor autoritatile administratiei publice locale vor asigura inscriptionarea denumirii institutiilor publice de sub autoritatea lor, precum si afisarea anunturilor de interes public si in limba materna a cetatenilor apartinand minoritatii respective, in conditiile legii.

Conform atribuţiilor ce îi revin, prefectul prin structura de specialitate Serviciul juridic şi contencios administrativ) verifică legalitatea actelor administrative adoptate de către autorităţile administraţiei publice locale şi poate ataca direct în faţa instanţei de contencios administrativ actele emise de autorităţile administraţiei publice locale, dacă le consideră nelegale.

Subliniem faptul că începând cu anul 2010, toate hotărârile care au încălcat prevederile legale mai sus amintite au fost atacate de către Instituţia Prefectului Judeţului Satu Mare la instanţa de contencios – administrativ, atât Consiliul Local al municipiului Satu Mare cât şi Primarul municipiului Satu Mare având cunoştinţă despre aceste aspecte.

Precizăm faptul că pentru rezolvarea rapidă si legală a problemelor cetăţenilor din zona Bercu Rosu, Consiliul Local al municipiului Satu Mare are posibilitatea ca în urmatoarea şedinţă să revoce această hotărâre, respectiv să adopte o nouă hotărâre cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Date fiind toate aceste aspecte, considerăm că acuzaţiile aduse instituţiei noastre sunt fără fundament având probabil alt scop decât informarea corectă a cetăţenilor.