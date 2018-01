S.O.S. CULTURA ROMÂNĂ !

Eminescu este sinteza genială a iubirii şi spiritualităţii româneşti. Eminescu ne-a deschis, prin intermediul cuvintelor alese, poarta către paradisul lumii poetice. Eminescu este ca o stea strălucitoare, nepieritoare, care şi-a ancorat definitiv razele creaţiei în sufletul neamului românesc. Complexitatea creaţiei sale poetice, dar şi activitatea sa jurnalistică nu pot fi disociate şi nici tratate în mod unilateral. Aceste două coordonate esenţiale ale personalităţii marelui gânditor şi poet Mihai Eminescu reprezintă “coloana infinitului”, literară şi jurnalistică, a poporului român. Poetul naţional Mihai Eminescu ar trebui prezentat în lume împreună cu alte personalităţi ale culturii române. În acest fel, opera lui Eminescu va fi receptată mult mai bine în străinătate, în contextul cultural românesc. Cu tot respectul, dar nu cred într-o ierarhizare a poeţilor români. Fiecare este mare în felul lui. Fiecare a surprins în opera sa frânturi ale spiritualităţii româneşti, care adunate împreună construiesc imaginea personalităţii culturale a poporului român. Dacă vom asculta una din compoziţiile lui George Enescu şi în acelaşi timp am citi o poezie de Mihai Eminescu sau oricare altă poezie scrisă de un poet clasic român sau contemporan, vom putea identifica rezonanţe artistice asemănătoare. Dacă o să ascultăm opereta „CRAI NOU”, compusă de Ciprian Porumbescu, şi în acelaşi timp vom recita poezia “Sara pe deal” de Mihai Eminescu, vom putea constata că similitudinile sunt umitoare, ca într-o simfonie a spiritualităţii româneşti. Nu mai vorbesc despre filosofii, pictorii, scriitorii români, filmele româneşti etc. Cred că imaginea culturală românească ar trebui prezentată în lume, ca să mă exprim aşa, la pachet, în integralitatea ei, şi nu în mod fărămiţat. Consider că aceasta ar fi una din soluţiile care ar putea proiecta în lume o imagine clară şi limpede a culturii româneşti şi, implicit, a românilor. Alţii investesc bani grei pentru imaginea ţării lor în lume. Noi, chiar şi românii din diasporă, de ce nu investim mai mult pentru a proiecta pe plan internaţional o imagine corectă, reală, nedeformată a culturii române, că doar nu suntem chiar aşa de „pârliţi” din punct de vedere financiar?! De pildă, foarte rar se vorbeşte de Nicolae Iorga, de parcă n-ar fi de-al nostru, al românilor. Datorită capacităţii sale de sinteză şi analiză, Nicolae Iorga va rămâne unul dintre cei mai străluciţi istorici ai României. Statul ar trebui să finanţeze producţia unor documentare, prin intermediul cărora să fie prezentate, Europei şi întregii lumi, personalităţile marcante ale culturii române. Aceste documentare ar trebui difuzate apoi pe toate site-urile lumii, în două sau trei limbi de circulaţie internaţională. Numai în acest fel, identitatea noastră naţională şi culturală va fi consolidată, iar imaginea României renăscută în ochii lumii.

Dumitru Ţimerman