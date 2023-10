Dovleacu , Haloween-u și pomenirea morților

- Advertisement -

Anu ăsta parcă sărbătoarea ”americănească” de Haloween, cu ”ne dați ori nu ne dați ” pare c-a trecut mai puțin băgată-n seamă prin Sătmar. Altfel nu ne-am explica de ce duminică prin piețe dovlecii erau la locul lor pe tarabe și la prețuri rezonabile…De la 10 lei bucata cum ne-au explicat producătorii. Acum c-au scăpat neciopliți, dovlecii ar putea fi folosiți eventual la o tartă bună, ori o supă cremă sau la pus la fiert într-înșii niște sărmăluțe… Apropos de piețe…că tot ne-am făcut cu bursa un obicei de a da o ”raită” duminicală… După vechituri acum am ajuns la Piața mică… Una plină de flori, coroane, aranjamente pentru Ziua morților… cu prețuri pentru toate buzunarele și mormintele… Buchete de crizanteme de la 8 la10 lei, aranjamente cu sau fără lumânare la 1 la 35 de lei, coroane de la 35 de lei…la 150 de lei sau chiar am zis …pân la CER. Ghivecele și ele de la 10 la 40 de lei, care mai mici, care mai mari și bogate. Am zice că de la an la an e tot mai mare și afacerea asta cu Ziua morților… Și pare c-o depășește tot de la an la an pe cea a americanilor. Cu dovleci ciopliți și măști de băgat lumea-n sperieți.