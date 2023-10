- Advertisement -

Tot ”răsfoind” mărețul facebook și paginile online de prin Ardeal am dat peste o amintire…Cică acum un an celebrul Dorian Popa umplea parcarea de la Mall -ul din Satu Mare și era idolul copiilor și a adolescenților. Acum e vedeta- chiloți a netului și a Comunicatelor de la Poliție. Mai rămâne doar dilema părinților…cum să le explice copiilor că șofatul în chiloți nu e noua modă…Apoi am dat pe la Cluj peste un un tânăr de 20 de ani din Cluj care a susținut examenul pentru obținerea permisului auto categoria C în timp ce era drogat. Și încă n-am ajuns la miezul știrii…Cică , din greșeală, atunci când i-a înmânat documentele polițiștului examinator, tânărul care susținea examenul pentru a deveni șofer profesionist i-a dat și un pliculeț cu stupefante !!! Vă cam dați seama cum s-a terminat povestea…Și ca să ajungem de la Cluj la Satu Mare, pe pagina noastră prietenă și dragă, ”Parchez ca un bou Satu Mare” am găsit o propunere interesantă. Ce merită și niște premii…Mai precis sătmărenii să propună un TOP 10 la final de an cu parcări ciudate de prin oraș. I-am zice nu Balonul de Aur ca premiului luat pentru a opta oară de Messi ci ”Manivela boului” …Iar pentru azi , cică ar cam fi de locul doi, avem parcarea din imagine…În rest, s-auzim numai de bine.