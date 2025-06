Câini abandonați, stăpâni fără suflet

Azi avem o bursă cu iz de strigăt de ajutor. Din partea Asociației Freelifesm. Un anunț postat pe pagina lor de facebook nu avea cum să nu ne atragă atenția și să nu încercăm să-l ”distribuim” la rubrica noastră:

”IMPORTANT avem URGENT nevoie de DOVEZI, NU EZITATI SA NE CONTACTATI, mai ales cand avem si “un nume” al persoanei care a săvârșit fapta…si anume, ABANDONUL !!!!

Avand in vedere ca in ultimul timp , desi ridicam constant caini, orasul nostru este RE”populat” cu CAINI NOI, atat pui in cutii de carton/saci, cat si adulti LA MARGINILE ORASULUI, sau locuri pustii…cum ar fi intrarea in oras dinspre aeroport in special, padurea Noroieni, Aqua Star, Baritiu, intrare /iesire din oras, diguri….etc.

Câinii ABANDONATI devin fricoși /speriati, in camp deschis ( de cate 1000- 3000 m2) este imposibil de prins…

SOLUȚIA CEA MAI URGENTA pentru gestionarea ABANDONULUI ESTE MONTAREA CAMERELOR DE SUPRAVEGHERE la intrarile/ieșirile din oras.

Pentru orice informație, Asociatia Freelifesm!”

Poate dăm o mână de ajutor … E un soi de bursă a câinilor abandonați de stăpâni fără suflet!