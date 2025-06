Între apelul la pace și cel la…”Poliția locală!”

După un sfârșit de săptămână nebun, în care am alergat de la un eveniment la altul, ba la pod cel nou și hobanat, ba la Urs ori barajul pentru Liga a 2-a, luni ne-am început săptămâna pe modul relax…Răsfoind enciclopedia facebook. Care le știe și mai nou le face pe toate…

Și la un click distanță am dat peste o postare cu un semn de întrebare la final. Și-o fotografie în care doar numărul de înmatriculare ne trimitea la ”raz”…

” Macar daca lăsai un număr de telefon. Vin acasă de la muncă și nu pot sa parchez liniștit pe locul platit de mine. Voi ce părere aveți? Merita chemata poliția locală?” ne întreabă omul nostru, necăjit că are musafiri.

Iar în urma întrebării am constatat că avem mulți sătmăreni cu suflet mare…” Fi OM bun. Că răi sunt destui” a apărut rapid un mesaj apoi alt apel la pace…” Neam nascut de fii Om cu suflet fă pace între oameni grăbiți.” Sau ” Iartă-l” . Ca să încheiem cu ”Nu stiu de ce ii faceti vedete iar voi vă tot plângeţi şi pierdeţi vremea cu poze şi vă văietați aici”…Sperăm că omul nostru și-a recăpătat locul de parcare iar ”păcătosul cu beemveu” și-a cerut scuze . Și și-a plătit canonul!