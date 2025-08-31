Acum cine știe să îmi zică:Unde-i “Generala” și Romică?

Azi fu mare sărbătoare,

În țară și-n Satu Mare!

Limba noastră strămoșească

La mulți ani ca să trăiască!

Am sărbătorit-o toți,

Patrioți și patrihoți!

Istoria, credință și cultura

Tezaurul, libertatea și anvergura!

În centru au venit toți,

Călare, pe jos sau 4 roți!

Să fie cu mic cu mare,

Pe siteuri și în ziare!

Unii chiar mai deghizați

Alții ușor mai mascați!

Sărbătoarea s-a-ncheiat

Cu toții au și plecat!

La un mic, la o friptură,

La o bere sau orice băutură!

Să-i lăsăm să le tihnească,

Mâncarea și băutura aleasă!

Dar a fost mare mirare!

Că la galbenii sătmăreni

Au lipsit din poză …doi comeseni!

Am și eu o întrebare!

Oare cine știe să îmi zică:

“Unde-i “Generala” și Romică?!?”

Dar presimt că la-ntrebare

Voi găsi răspunsul tot prin ziare.

Și în zilele viitoare …

Va fi iar mare mirare!

Fiți atenți și fiți pe fază

Care, ce și cum jonglează!

Cum se schimbă posturile!

Nu-n TeVe….ci-n PeNeLe!