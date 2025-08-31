Azi fu mare sărbătoare,
În țară și-n Satu Mare!
Limba noastră strămoșească
La mulți ani ca să trăiască!
Am sărbătorit-o toți,
Patrioți și patrihoți!
Istoria, credință și cultura
Tezaurul, libertatea și anvergura!
În centru au venit toți,
Călare, pe jos sau 4 roți!
Să fie cu mic cu mare,
Pe siteuri și în ziare!
Unii chiar mai deghizați
Alții ușor mai mascați!
Sărbătoarea s-a-ncheiat
Cu toții au și plecat!
La un mic, la o friptură,
La o bere sau orice băutură!
Să-i lăsăm să le tihnească,
Mâncarea și băutura aleasă!
Dar a fost mare mirare!
Că la galbenii sătmăreni
Au lipsit din poză …doi comeseni!
Am și eu o întrebare!
Oare cine știe să îmi zică:
“Unde-i “Generala” și Romică?!?”
Dar presimt că la-ntrebare
Voi găsi răspunsul tot prin ziare.
Și în zilele viitoare …
Va fi iar mare mirare!
Fiți atenți și fiți pe fază
Care, ce și cum jonglează!
Cum se schimbă posturile!
Nu-n TeVe….ci-n PeNeLe!
Acum cine știe să îmi zică:Unde-i “Generala” și Romică?
Azi fu mare sărbătoare,