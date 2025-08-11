”Influencerii” de pe Tik Tok revin în forță!

Am crezut că pe timpul vacanței de vară marii ”influenceri” de pe TIK TOK vor lua o pauză…Mai țineți minte nebunia cu paracetamolul sau cu ”supermanu” ori cu clorul sau cu slăbitul…Acum , la început de lună august a apărut o nouă modă… A bandei adezive. Puse pe gură…Nu chiar pe gura soției sau a soacrei că nu avem imaginație atât de bogată, ci pe a noastră. Pentru un somn odihnitor. Și, dacă mai aveți pe lângă bandă adezivă și un kiwi la îndemână, o să dormiți adânc…ca pruncu-n fașe.

Mai precis despre ce este vorba…. Influencerii recomandă să vă ”acoperiţi gura cu bandă adezivă pentru a dormi bine” și alte trucuri „ridicole”. Influencerii specializaţi în „sleepmaxxing” recomandă pe TikTok trucuri ”ridicole” precum bandă adezivă pe gură sau kiwi pentru somn odihnitor, dar experții atrag atenția că aceste metode nu se bazează însă pe niciun rezultat medical dovedit.

”Acoperiţi-vă gura cu bandă adezivă pentru a dormi bine, nu înghiţiţi niciun lichid înainte să mergeţi la culcare, dar îndopaţi-vă cu kiwi: influencerii specializaţi în „sleepmaxxing”, consilieri în „optimizarea somnului”, au inundat reţelele de socializare cu videoclipurile lor, care nu se bazează însă pe niciun rezultat medical dovedit”, au denunţat experţii din domeniul sănătăţii.

În Ardeal, dacă întrebați un influencer în ale somnului, cu siguranță că acesta v-ar trimite mai degrabă la un pahar mare de pălincă…Pentru un somn brusc și odihnitor. Cu condiția să dormiți pe o parte. Și pălinca să fie musai de prune.