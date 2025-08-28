Într-o lume agitată, fii cel liniștit!

Deși lucrurile par să meargă tot mai rău în această țară, oamenii devin tot mai agitați, mai grăbiți, mai nervoși în trafic. O simplă depășire sau o neacordare de prioritate poate stârni înjurături și, de multe ori, chiar conflicte care nu-și au rostul. Graba de un minut nu schimbă nimic, ba dimpotrivă, îți poate aduce bătăi de cap sau o amendă usturătoare.

Înainte de a porni la drum, verifică-ți ceasul și timpul pe care îl ai la dispoziție. Nu transforma fiecare secundă într-o luptă cu ceilalți șoferi. Nu uita că toți avem același scop: să ajungem în siguranță acolo unde ne dorim. Iar drumul nu devine mai scurt doar pentru că te enervezi pe cei care stau la coadă sau circulă mai încet.

Până la urmă, destinația este aceeași pentru toți, diferența o face cum ajungem acolo și când… În trafic, ca și pe stradă, liniștea și respectul ar trebui să fie regulile de bază.