Mai bine în pensie,decât angajat!

Dacă unii români fac calcule cu pixul pe hârtie să vadă dacă își permit o pâine și două roșii până la pensie, alții trăiesc viața ca într-o reclamă la carduri premium: „n-ai nicio grijă, plătește statul”. Cele mai mari 10 pensii din România depășesc lejer 10.000 de euro net lunar. Da, net, adică după ce s-au luat toate taxele, dările și micile mărunțișuri către buget.

Pentru comparație și pentru faptul că unii dintre noi mai avem pulsul omului de la sat, putem spune că un pensionar obișnuit își face griji că poate îi taie curentul dacă uită să-l plătească la timp, cam asta e realitatea, iar alții înoată în sume uriașe, care cu siguranță nu li cuvin.

Unii spun că aceste sume sunt rezultatul unei „munci asidue”. Corect, e greu să ridici pixul ani la rând și să semnezi hârtii, dar cineva trebuia să o facă, nu spune NU! Alții cred că e vorba doar de „dreptate socială”, adică dreptatea de a trăi într-o altă galaxie economică decât restul poporului.

Până la urmă, vorba: ,,Du-te-n pensie, odată!” nu va mai fi cu sens de jignire, ci doar un vis în care plouă cu bani!