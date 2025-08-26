Pe când taxa pe cușca câinelui!

Românii care locuiesc la curte și ridică în gospodărie garaje, șoproane, grajduri, foișoare sau alte anexe fără autorizație de construcție riscă sancțiuni mult mai severe decât până acum.

Un proiect de lege aflat în dezbatere publică, ce vizează reforma administrației publice locale, prevede amenzi cuprinse între 1.000 și 100.000 de lei, iar în unele cazuri acestea pot urca până la 20.000 de euro.

Până mai ieri, pe vremea când criza economică ne saluta doar de la distanță, astfel de construcții erau considerate abateri minore, fiind sancționate cu sume simbolice, însă Guvernul dorește acum să înăsprească regulile.

Amenzile vor fi stabilite de autoritățile locale, în funcție de gravitatea fiecărui caz, indiferent dacă este vorba de anexe mici sau de clădiri de mari dimensiuni ridicate fără avize. Astfel, cei care construiesc o magazie, o toaletă sau un garaj fără autorizațiile necesare de la primărie vor fi amendați în raport cu fapta comisă. Și uite așa iar aducem în atenție WC-urile din fundu curții… Căci, conform datelor Institutului Naţional de Statistică (INS) din 2023, doar 67,3% dintre gospodăriile rurale dispun de grup sanitar în interiorul locuinţei, ceea ce înseamnă că aproape o treime dintre casele de la țară au în continuare toaleta în curte.

Acum nu ni se spune dacă și pentru cușca câinelui va trebui să plătim impozit ori să luăm autorizație de construcție. Sau pentru căsuțele din pom ale zburătoarelor. Om ajunge mai rău ca celebrul Hagi. Nu regele ci Hagi Tudose…să tăiem coada pisicii pentru a evita taxe-n plus.