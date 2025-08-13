Spidercar – spaima șoferilor care-și parchează aiurea mașinile

În Satu Mare, autospeciala Primăriei a ajuns să facă ore suplimentare. Motivul? Tot mai multe mașini au ajuns în „parcarea VIP” din curte de la Transurban, după ce au fost ridicate pentru parcare neregulamentară.

Multe dintre aceste mașini sunt cu numere străine. Se pare că, odată ajunși acasă, mulți stranieri își iau liber și de la reguli: trotuarul devine parcare, trecerea de pietoni – loc de odihnă, iar stația de autobuz – „parcare express”.

Macaraua Primăriei, botezată de cetățeni „Spidercar”, nu iartă pe nimeni și pare că-și pregătește deja CV-ul pentru „angajatul lunii” la buget local.