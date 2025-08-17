Vidra din Carei s-a mutat la Satu Mare!

Nici bine nu s-a potolit scandalul vidrei care s-a furișat într-o coafură din Carei, că, iată, înotătoarea lovește din nou! Probabil nemulțumită de serviciile coafuristelor careiene, vidra și-a deschis în zona centrală a Sătmarului un magazin numai al ei, după cum bine se poate vedea și în fotografia de mai jos.

Lăsând gluma la o parte, putem afirma că animalele astea blănoase care se învârt în tot felul de medii, atâta se tot foiesc, până ajung unde vor. Probabil că îndelunga conviețuire cu oamenii a impregnat și vidrelor unele metehne, mai mult sau mai puțin pescărești!