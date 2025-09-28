Am ”bemweu”, parchez unde vreu

Din păcate, din nou, eroul rubricii noastre este șoferul unui BMW care și-a parcat bolidul foarte stângaci. Să nu fim răi și să spunem nesimțit. Practic a ratat cum nu se poate mai bine marcajele parcărilor și, în acest fel, blochează pe jumătate o intrare într-o curte… Sigur, cei care vor să iasă și să intre în curtea respectivă ar putea-o face, dacă ar rula cu multă grijă. Din cauza acestei parcări.

Un sătmărean, văzând această parcare de adevărat ”profesionist”, a făcut haz de necaz: ”Sefule, conteaza ca ai masina sub fund daca de parcat nu stii!”

Îi dăm și noi dreptate…