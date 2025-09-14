Cum să te crezi Schumacher pe centură

Pe Centura municipiului Satu Mare s-a consumat un episod de „Fast & Furious” cu buget de peliculă obosită. Un șofer, probabil grăbit să ajungă la reduceri la semințe sau la vreun episod de telenovelă, a decis că prioritatea e pentru fraieri și că frâna bruscă e o artă modernă în trafic.

Filmat de un alt participant la circulație, eroul nostru a arătat cum se poate trece de la „n-am timp, dă-te la o parte” la „mă supăr și pun viața altora în pericol” în mai puțin de trei secunde. Un fel de prestație demnă de Oscar la categoria „Cel mai prost actor într-un rol de șofer”.

Sătmăreanul păgubit povestește că, după câteva flash-uri prietenoase, șoferul grăbit s-a simțit atacat la orgoliul de zeu al centurii și a frânat de parcă voia să-l înscrie pe cel din spate la un crash-test live. Rezultatul? Aproape accident, multă nervozitate și încă un exemplu de manual pentru „Cum să nu conduci niciodată”.

Poate ar fi cazul ca domnul Schumacher de Centură să înțeleagă că șoseaua nu e nici circuit, nici arenă de wrestling rutier, ci locul unde chiar se presupune că vrei să ajungi întreg acasă. Dar, desigur, asta e logică… și logica, se știe, nu are prioritate pentru unii șoferi.