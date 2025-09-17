De prin autobuze adunate…

”Aceste obiecte au fost găsite în autobuzele noastre și se află la sediul Transurban, strada Gara Ferăstrău nr. 9, birou Relații cu publicul, telefon 0261 721 971.

Vă rugăm să ne ajutați cu distribuirea postării. Mulțumim!”…

Conform obiceiului pe care ni l-am făcut, la bursa noastră, lunar, vă prezentăm obiectele pe care călătorii uituci sau grăbiți le lasă prin mijloacele de transport ale Transurban.

Așa că și azi întindem o mână de ajutor și ducem mai departe vorba și distribuim și imagini cu obiectele găsite. Poate le recuperează proprietarii.

În plus, vă invităm să ne lăsați în comentarii , întrebări și sugestii pentru Transurban. Pentru a i le adresa joi în cadrul emisiunii Actualitatea sătmăreană, directorului Ionuț Bujor…

Mulțumim… și s-avem călătorie plăcută prin Sătmar!