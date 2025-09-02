Între profesor și ”nopsamoș”

Una la început de an școlar: un venerabil și foarte îndrăgit dascăl de colegiu din Satu Mare , aflat la un singur an distanță de vârsta pensionării, a crezut la începutul vacanței că, în sfârșit, la final de carieră va beneficia și el de reducerea firească și legală a normei didactice de predare, conform nivelului de pregătire profesională și experiență, de la 18 la 16 ore. A făcut cerere în termen și a așteptat răspunsul. Care a venit odată cu noile prevederi și idei ale onorabilului domn ministru. Adică cererea s-a aprobat, s-a rezolvat…Iar onorabilul nostru profesor va preda…20 de ore! Adică 16 plus 4. Cât despre plata cu ora…mai bine zilier… decât dacăl…Un profesor ia pe oră 22 de lei… un ”nopsamoș” cam 150-200 lei pe zi. Plus țigări și mâncare, de la caz la caz… Vorba unui fizician celebru, Einstein pe numele lui… „Nu putem rezolva problemele cu aceeași gândire pe care am folosit-o când le-am creat”.