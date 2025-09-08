Parcarea: sport local extrem

În Satu Mare, parcarea nu mai e doar un loc unde îți lași mașina – e un adevărat sport extrem. Regulile? Cine plătește? Cine se bagă în față? Cine ocupă un loc de parcări plătite… „doar ca să testeze răbdarea altora”?

Unii șoferi nesimțiți au transformat parcarea într-o arenă: ei, maeștri ai „ocupării abuzive”, fac slalom printre bunul-simț și nervii sătmărenilor care plătesc. Pentru ei, parcatul corect e un mit urban, iar pentru noi, ceilalți, devine un joc de strategie: găsește un loc liber înainte să pierzi răbdarea sau să te transformi în sportiv de atletism… alergând după un loc pe care îl vei revendica… sau nu.

Satu Mare, unde parcarea e sport local, iar fair-play-ul e doar un vis de weekend.