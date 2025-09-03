Prin autobuze uitate și acum … adunate

Ne-am făcut o obișnuință de a vă plimba, lunar, cu Transurbanul la bursa noastră… Vedem azi ce s-a mai pierdut prin autobuzele din Satu Mare în luna august… Trebuie să recunoaștem că a fost o lună cam săracă-n uituci… Niște ochelari, câteva chei, o legitimație a unui angajat al unei firme italiene ce a deschis recent o fabrică la Satu Mare și un pantof sport.

”Aceste obiecte au fost găsite în autobuzele noastre și se află la sediul Transurban, strada Gara Ferăstrău nr. 9, birou Relații cu publicul, telefon 0261 721 971.” e mesajul adresat uitucilor…

Dacă tot am ajuns la Transurban…să mai dăm un anunț important. Dacă tot s-a redeschis circulația pe Podul Golescu.

”Dragi călători, începând de joi, 4 septembrie 2025, autobuzele Transurban își vor relua traseele obișnuite, odată cu finalizarea lucrărilor de reparație la Podul Golescu.

Vă mulțumim pentru răbdarea și înțelegerea dvs.!”.