Rabla are trecere la benzinare și Diesel-uri…

RABLA 2025 a început marți, 30 septembrie, după mai multe amânări și modificări. Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a deschis înscrierile pentru ecotichete la ora 10:00, pe site-ul inscrierionline.afm.ro. Iar sătmărenii au aflat de bună dimineața că bugetul total al programului este de 200 de milioane de lei, disponibil până pe 25 noiembrie sau până la epuizare.

Doar că în numai 30 de minute de la lansare, bugetul pentru mașinile pe benzină și hibride a fost epuizat, ecotichetele de 10.000 lei și 12.000 lei nefiind deja disponibile.

Programul a fost regândit, bugetul redus de la 600 la 200 milioane lei, ceea ce a generat critici. APIA consideră că bugetul ar fi trebuit să fie mai mare: „Deși ecotichetele pentru vehicule electrice rămân la 18.500 lei, cererea reală este slabă, iar electromobilitatea a stagnat.”

Semn că benzinarele și Diesel-urile rămân la putere și la mare căutare…Iar treaba cu electricele e ca și vorba deja celebră ce circulă-n online : ”Care este asemănarea dintre mașina electrică și diaree? -Cu niciuna dintre ele nu ești sigur dacă ajungi până acasă !!”