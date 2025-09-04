REVOLTĂTOR! Fir de păr găsit în mâncarea de la un fast-food din Satu Mare!

Un sătmărean a avut parte de o experiență neplăcută la restaurantul care are puiul taman din Kentucky din incinta mall-ului din municipiu. Acesta susține că a găsit un fir de păr chiar în burgerul pe care îl comandase.

După ce a prezentat situația angajaților soluția oferită a fost doar posibilitatea de a primi o altă porție. Pentru că a refuzat, a rămas atât cu experiența neplăcută, cât și fără contravaloarea produsului.

Astfel de incidente ridică semne de întrebare cu privire la modul în care sunt respectate normele de igienă în unitățile de alimentație publică. Poate că ar fi iar momentul ca acele controale ale Protecției Consumatorului să continue la fel de riguros. Poftă bună!