Un “bemveu” cât patru

La Satu Mare a apărut fenomenul urban care ne lasă fără cuvinte: un BMW atât de generos, încât a decis să ocupe patru locuri de parcare, de parcă ar fi proprietatea privată a șoferului. Nu e doar o mașină, e o declarație de stil… și de ego.

Șoferul nostru pare să fi aplicat filosofia „de ce să te strecori printre ceilalți, când poți să-i ignori pe toți?” Locul de parcare devine astfel un teritoriu sacru, cu gard invizibil de aroganță. Iar restul muritorilor? Să caute alte spații, că aici, în regatul BMW-ului XXL, ordinea și modestia nu au voie.

Și dacă te întrebi de ce patru locuri… simplu: câte orgolii încap într-un BMW XXL? Patru, evident.