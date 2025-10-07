Bursa de valori a țepelor prin telefon!

Dacă ați crezut că le-ați văzut și auzit pe toate în materie de țepe online și pe telefon, ei bine, stați că avem una nouă…Ca un soi de cireașa de pe tortul…fraierilor. Am auzit de metoda banca, accidentul, investiții false în criptomonede ori apeluri telefonice falsificate ce folosesc drept momeală instituții ale statului iar cea mai nouă vine de unde te așteptai mai puțin: Bursa de Valori!

”Alo? Bună ziua, vă sunăm de la Bursa de Valori București! Da, noi, chiar noi, cei care avem prea mult timp liber și vrem să vă oferim o “super oportunitate de investiție”! Tot ce trebuie să faceți e să ne spuneți CNP-ul, parola de la bancă, PIN-ul de la card și, dacă se poate, și numele de fată al bunicii. Simplu, nu?” cam așa ar suna o invitație la o mare oportunitate de investiție ce până la urmă te lasă cu buza umflată și contul gol…

Autoritatea de Supraveghere Financiară a prins mirosul și ne avertizează: s-au înmulțit escrocii care se dau drept instituții respectabile. Astăzi te sună de la Bursa de Valori, mâine poate de la NASA, să te invite să cumperi acțiuni în Lună.

Acești artiști ai imposturii se dau drept economiști, dar operează mai degrabă în stilul “vă punem contul pe profit… pentru noi”. Scopul lor? Datele tale personale, conturile tale, și eventual, liniștea ta sufletească.

ASF ne roagă, cu voce calmă de funcționar care a mai văzut una-alta:

Nu dați date personale la telefon!

Nu credeți în apeluri miraculoase de îmbogățire!

Și, mai ales, dacă vă sună cineva de la “Depozitarul Central” și vă promite bani, e clar — omul e depozitarul altcuiva.

Așa că, după un apel suspect, răspundeți elegant: “Da, sigur, dar mai întâi spuneți-mi parola secretă a ASF-ului.” Veți vedea cum brusc se întrerupe convorbirea și escrocul dispare în eter, căutând altă victimă mai credulă.

Morala ? Bursa nu te sună, ca să te îmbogățească. Dacă o face cineva, e clar că nu vrea să-ți crească investițiile, ci doar… factura la naivitate.

P.S. Dar să nu pomenim cuvântul FACTURĂ…căci acesta a urcat vertiginos în topul sperietoarelor la români. Iar apariția în cutia poștală ori email a facturilor la energie electrică sau gaze se ia cu aspacardin.