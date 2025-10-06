De la trotinetă electrică la triciclu sau trocarici

Parcă nu ne ajungeau problemele din trafic după apariția trotinetelor electrice și a vitezomanilor trotinetiști că , mai nou, pe străzile noastre a mai apărut un vehicul periculos. Îi spunem triciclu electric, tuk tuk sau trocarici iar problema nu e că se le vedem în trafic ci că ele sunt conduse de persoane care odată ce pun mîna pe ghidon se cred regi ai șoselelor și au impesia că regulile de circulație sunt făcute doar pentru șoferii de autovehicule.

La început le-am zărit mai mult pe ulițele din mediul rural și ni s-a părut amuzant să vedem bunicuțe cu năframă cărându-și de la ”bold” dumpărăturile către casă.. Gluma a început să se îngroașe când trocaricii s-au înmulțit ca ciupercile după ploaie și pe străzile orașelor…Avem deja și o ierarhie a campionilor de pe trocarici la evenimente rutiere…Și parcă le face plăcere să ia la rând și să zgârie mașinile parcate regulamentar. La drept vorbind nici nu mai știi la ce să te mai aștepți să vezi în trafic…Mai urmează și ceva vehicule electrice zburătoare, la mici înălțimi și apoi chiar putem lăsa mașinile-n garaj.