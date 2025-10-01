Degeaba, tot pe trotuar ne place

Subiectul de azi al micii noastre rubrici revine constant o dată la cel târziu o lună. Parcările pe trotuar făcute atât de nesimțit că niciun pieton mai suplu nu se poate strecura devin tot mai dese la Satu Mare. Cum este și în cazul de față. Despre o mămică cu cărucior, nici nu poate fi vorba.

Vedem din imagini că este o mașină cu numere de Constanța. Oare așa se parchează și la malul mării?

Și totuși, ce este de făcut? Oare niște amenzi i-ar mai putea tempera pe nesimțiții care parchează în acest fel sau ar fi doar o frecție la un picior de lemn. Merită încercat… Ce ziceți???