Despre un Ion fals de la ANAF

Despre un Ion fals vrem să vă atragem atenția. Sau mai degrabă un Ion țepar care în numele ANAF-ului îți cere CNP-ul și apoi contul din bancă…Nu să-ți trimită vreun premiu sau o corectare pe plus a taxelor, ci să te lase lefter…Popescu.

O atenționare primită de la ANAF ne transmite că e cazul să fim atenți la un anume mail ion@impal.ro.

Contribuabilii sunt anunţaţi prin aceste emailuri despre „o posibilă neregularitate identificată în declaraţiile fiscale depuse”, iar pentru „remedierea situaţiei” trebuie urmaţi anumiţi paşi e precizarea celor de la ANAF. Care vin și cu recomandările de rigoare… ”nu deschideţi aceste emailuri; nu accesaţi documentele anexate sau linkurile din conţinut; nu transmiteţi date personale sau bani către conturile menţionate. Serviciul Spaţiul Privat Virtual, pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, a fost creat şi dezvoltat pentru o comunicare securizată cu instituţia. De asemenea, contribuabilii pot obţine informaţii fiscale cu caracter general la Call Center ANAF 0314039160”.

Așa că … atenție la mailuri … ANAF-ul nu răspunde la numele de Ion… Nici dacă e pozitiv … ionu.