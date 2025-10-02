Mama nesimțiților din trafic este mereu gravidă

În Satu Mare, traficul are o regulă de aur: mama nesimțiților de la volan nu doar că e mereu gravidă, dar naște în fiecare dimineață, înainte de ora de vârf.

Cu cât polițiștii rețin mai multe permise, cu atât apar mai mulți „șoferi minune”: ăla care claxonează semaforul ca să se facă verde mai repede, specialistul care parchează fix pe trecerea de pietoni „că doar stă două minute”, sau campionul absolut care schimbă banda fără semnalizare, dar cu convingerea fermă că restul orașului e clarvăzător.

Dacă mai continuă mult așa, nu peste mult timp o să cerem Primăriei să monteze panouri electronice la intrările în oraș: „Atenție! Trafic încărcat și azi cu nesimțiți proaspăt scoși din maternitate!”.