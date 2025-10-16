Pompieri cu inimă mare!!!

Rubricuța noastră de astăzi este un rară, în sensul că este una pozitivă. Și îi are ca subiect central pe salvatorii de la Detașamentul de Pompieri Carei al ISU Satu Mare.

Pentru ei, a fost mai mult decât o intervenție. A fost o privire pe care nu o poți uita… o mamă cu lacrimi în ochi, ținând în brațe trei copii mici, în timp ce casa îi era cuprinsă de flăcări. Pentru salvatorii de la Detașamentul de Pompieri Carei al ISU Satu Mare, acea imagine a fost mai mult decât o misiune profesională: „Era imposibil să vezi durerea acelei mame și să pleci mai departe, fără să simți ceva. O astfel de imagine îți rămâne în suflet, te mișcă profund”, a mărturisit locțiitorul detașamentului.

Astfel, pompierii au ales să nu lase povestea acolo. După ce au stins focul, au revenit în timpul lor liber, alături de voluntari, pentru a reconstrui casa ce fusese mistuită de flăcări. A fost o misiune dincolo de uniformă și sirene, cu unelte în mâini și inimi deschise. Au muncit zile în șir, au reparat acoperișul, au reconstruit pereții și au adus materialele necesare, oferind familiei nu doar un adăpost, ci și o speranță.

Pentru ei, salvarea vieților nu se termină odată cu stingerea focului. A fi pompier înseamnă să fii alături de oameni în cele mai grele momente, cu mult curaj și compasiune, indiferent dacă ești în uniformă sau nu.