Specia din ce în ce mai des întâlnită – BMWus Nesimțitus

Satu Mare, orașul cu locuri de parcare puține și ego-uri multe. Pe scena mare a asfaltului, a apărut din nou vedeta: un BMW alb, parcat artistic, „cherestul” – adică fix pe două locuri, să se știe cine-i șeful!

Nu știm dacă șoferul are dublu handicap – unul la condus și altul la bun-simț – dar sigur e campion la sportul local numit „Parchez unde vreau, că mi-am luat BMW”.

Poate omul a vrut doar să-i dea un moment de respiro și portierei din dreapta. Sau poate a vrut să-și lărgească aura de superioritate, ca să respire în voie printre muritorii care caută un loc liber de zece minute.

În concluzie: dacă-l vedeți, nu-l certați. Aplaudați-l. A reușit performanța rară de a ocupa dublu spațiu, cu zero rușine. O specie protejată – de nepăsare.