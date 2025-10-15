Triciclistul Groazei revine!

Revine! Mai periculos decât o factură la gaze și mai imprevizibil decât finalul din Dallas! Triciclistul groazei lovește din nou – de data asta cu episodul: „Parcarea imposibilă reușită”.

Omul nu circulă, el interpretează! Fără traseu, cu scenariu. Face drifturi ca la pensia de aur, întoarceri artistice pe două benzi și parcări ca-n filmele de groază – direct pe treceri, în intersecții și în sufletul fraierilor care respectă legea.

Dacă nu te lovește în mers, te „parchează” în raportul de daune. Urmează episodul următor: „Parchez ca un bou – ediția tricicletă turbo”. Fii pe fază!