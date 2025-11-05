Cam asta îi este valoarea

Una dintre ”valorile” Sătmarului, a ținut tare mult să ne arate ceea ce în Austria nu ar face niciodată. Sau dacă ar face-o, i-ar sări din cont sau din portmoneu câteva sute de euro. Dar aici este în Satu Mare, în Românica cum le place lor să spună, și aici poate face orice. Își permite chiar și o parcare din cale afară de nesimțită, făcută în așa fel încât să încurce cât mai mult posibil circulația. Dacă a reușit să o blocheze de tot a fost și mai bine pentru ”valoarea” la care facem noi referire.

Rămâne întrebarea care se tot repeat de ani bun de zile: De ce în țările occidentale ai noștri știu să se comporte civilizat, iar când ajung în țară parcă se tranformă în niște sălbatici.

Tare mă tem că nimeni nu va putea răspunde la această întrebare. Dar în urma ”valorilor” rămân faptele. Ca și în acest caz.