Epopeea sensurilor giratorii din Sătmar

Sătmarul a evoluat: avem sensuri giratorii, piste de biciclete și chiar semafoare care au fost… pensionate. Doar că unii șoferi nu s-au prins încă de noul concept: „intri, te învârți și – surpriză! – ieși”.

La Crinu și la Burdea, fiecare dimineață e un spectacol: claxoane, ezitări și rotiri în buclă. Unele mașini par prinse în orbită – au intrat în sens ieri și încă se caută azi. Altele, mai curajoase, se aruncă în mijlocul vortexului rutier cu speranța că „Dumnezeu îi scoate unde trebuie”.

Doamnele, în special, sunt protagonistele celor mai elegante piruete: o tură, două, poate trei – „ca să fie sigură că n-a greșit ieșirea”. În același timp, bărbații din mașinile de după fac ce știu mai bine: dau vina pe semafoare.

Și da, nostalgia bântuie Sătmarul:

„Puneți semafoarele înapoi la Crinu și la Burdea!”, strigă oamenii cu dor de roșu, galben și verde.

Dar până revine ordinea luminii colorate, sensul giratoriu rămâne o enigmă urbană. Un loc unde timpul se dilată, șoferii se pierd, iar GPS-ul, sătul, oftează digital:

„Recalculare… iar?”