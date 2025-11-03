“Lumina? Nu, mulțumim!”

Pe șoselele județului, în anul de grație 2025, tehnologia a ajuns departe.

Faruri LED, senzori, pilot automat, camere LIDAR.…Nu și la căruțe…Iar ce-am găsit noi aseară pe Drumul Careiului avea următoarele dotări la cei doi cai putere de la tracțiune: 0 lumini, 0 semnalizare, 1 reflectorizant agățat de morală. Airbaguri la purtător…chiar în cortină…

Dacă îl vezi, ești norocos.

Dacă nu îl vezi… ai văzut deja prea târziu.

Trăim în țara în care cea mai mare amenințare rutieră nu e Porsche turbo la 260 km/h,

ci căruța ninja, cu skin de lemn și DLC “frâne aerodinamice”

Ce este? Artă pe patru roți? Instalație modernă? Test de reflexe?

Nu. …E pericol public.