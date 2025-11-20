Mega-parcare la Satu Mare

Ceva nu este în regulă. Se întâmplă ceva cu șoferii din Satu Mare. Efectiv nu mai știu să parcheze. Dovadă este și imaginea care însoțește rubricuța noastră. Mașină lăsată efectiv în mijlocul drumului în apropierea unei treceri de pietoni. Efectiv, nu îmi pot explica cum s-a ajuns la această capodoperă. Ce o fi fost în mintea șoferului???

Bine, vor zice unii, poate că nu a tras frâna de mână la mașină și nici nu a lăsat-o în viteză, astfel că a ajuns mașina în mijlocul drumului. Posibil și asta, dar și în acest caz, cine este de vină? Cine trebuie să se asigure că mașina stă pe loc? Șoferul sau polițiștii?

Apropo, un pic permisul luat nu ar strica în cazul acestui șofer, deși știm că nu există prevederi legale în acest sens și în acest caz. Dar poate că așa ar mai pune și el mâna pe carte și ar mai învăța câteceva. Că la cum și-a lăsat mașina, șoferul nu a făcut școala de șoferi, ci doar școala de permise….