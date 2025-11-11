Misterele autobuzelor Transurban: card, telefon și un săculeț rătăcit

Se întâmplă lucruri ciudate prin autobuzele Transurban Satu Mare. Nu vorbim despre întârzieri sau bilete uitate acasă, ci despre o adevărată colecție de comori pierdute!

Printre trofee: un card de sănătate (poate proprietarul vrea să-și recupereze și sănătatea odată cu el), un telefon E-Boda (cu siguranță model de colecție – nu lăsați copiii să-l confunde cu telecomanda!) și un săculeț cu o minge desenată, probabil abandonat de vreun mic Messi care s-a grăbit la antrenament. Plus două abonamente tip card de călătorie ale unor elevi simpatici, sub 14 ani, grăbiți și…uituci.

Toate aceste obiecte își așteaptă cuminți stăpânii la sediul Transurban, pe strada Gara Ferăstrău nr. 9, la biroul Relații cu publicul. Cei care le recunosc pot suna la 0261 721 971.

„Vă rugăm să ne ajutați cu distribuirea postării. Mulțumim!”, spun cei de la Transurban. Noi adăugăm: dacă vă știți visători prin autobuze, poate e momentul să verificați dacă mai aveți tot ce ați avut când ați urcat.