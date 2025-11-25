Ursulețul singuratic

În așteptarea deschiderii oficiale a Târgului de Crăciun din acest an de la Satu Mare am dat nas în nas cu ursulețul ce-și aștepta cuminte prietenii din povestea Moșului, sub Palatul Administrativ…

Degeaba i-am explicat ursulețului că anul acesta distracția s-a mutat în Centrul Vechi și că acolo îi sunt toți amicii Spărgători de nuci …Ursulețul nostru a ținut-o langa pe a lui că așteaptă să se dea cu roata și trotineta și să cumpere ceva de la standul cu miere din Centrul Nou…

Cum numai mâine nu-i poimâine și se aprind luminițele de sărbătoare în Sătmar, organizatorii ar face bine să-l convingă pe ursuleț că stă cam degeaba sub Palat…