Perdanţii vor cu orice preţ să destabilizeze liniştea din România!?

Încă nu s-a împlinit niciun an de la alegerile parlamentare. „Spectacolele” oferite românilor şi întregii lumi, de către perdanţi, n-au cunoscut niciodată o asemenea intensitate dusă până la haos. Se pare că pe perdanţi nu-i interesează faptul că instabilitatea politică generează consecinţe economice, juridice şi politice, care încep să afecteze populaţia. Suferinţa „picurată” strop cu strop în conştiinţa românilor, prin creşterea preţurilor şi scăderea puterii leului, are menirea de a destabiliza în continuare fărâma de normalitate din România.Încă nu s-a împlinit niciun an de la alegerile parlamentare. „Spectacolele” oferite românilor şi întregii lumi, de către perdanţi, n-au cunoscut niciodată o asemenea intensitate dusă până la haos. Se pare că pe perdanţi nu-i interesează faptul că instabilitatea politică generează consecinţe economice, juridice şi politice, care încep să afecteze populaţia. Suferinţa „picurată” strop cu strop în conştiinţa românilor, prin creşterea preţurilor şi scăderea puterii leului, are menirea de a destabiliza în continuare fărâma de normalitate din România. Pe un post de televiziune se menţionează că au ieşit în stradă reprezentanţii partidelor perdante, împreună cu membrii lor şi alţi „papă lapte”, iar pe alt post de televiziune se spune că „poporul” a ieşit în stradă. Care „popor”, că milioane şi milioane de români stau acasă, în faţa televizorului, să vadă „circul” din stradă, regizat de cei care au pierdut alegerile parlamentare de anul trecut ? Cine finanţează aceste ieşiri în stradă ? Că vorba aia, nimic nu e gratis în Democraţie ? De ce nu se dezbat în Parlamentul României legile justiţiei ? Pensionarii se tem de aceşti perdanţi că o să le „taie” iarăşi din pensii, dar ei speră, că vor pune mâna pe Putere, fără alegeri ! Unii dintre ei doresc alegeri anticipate ! Ce alegeri anticipate !? Tot ei spun că nu sunt bani suficienţi, dar bani pentru posibile alegeri anticipate cică s-ar găsi prin sacul statului democratic, care este alimentat de contribuabili … Ştiţi ce spun bătrânii înţelepţi din popor? În urmă cu câţiva ani, poporul v-a ales, v-a oferit credibilitate sau, dacă doriţi, acel „cec în alb” ! Cine-i de vină că după ce v-aţi văzut cu „pâinea şi cuţitul în mână” n-aţi ştiut să gestionaţi situaţiile de criză ? Majoritatea poporului şi-a pierdut încrederea în voi, după ce le-aţi tăiat din pensii şi salarii, iar la următoarele alegeri v-au sancţionat în faţa urnelor… Logica acestor perdanţi se bazează pe regulile lui Gică Contra ! Dacă românii inteligenţi ascultă discursurile lor, vor constata că ei nu vorbesc de conciliere şi contraargumente palpabile, reale până la urmă, referitoare la anumite legi, care ar trebui dezbătute în Parlamentul României şi nu în stradă. Cum emite o idee un reprezentant al majoritarilor din Parlament, aceasta este „mazilită” în stradă. Perdanţii nu mai stau să analizeze o idee sau alta sau să vină şi ei cu eventuale proiecte sau soluţii viabile. Nu! Doamne, românii îşi amintesc de primul pas spre normalitate, pe care politicienii inteligenţi l-au făcut în momentul când s-a înfiinţat prima dată Uniunea Social Liberală din România. Interesant rămâne faptul că printre „perdanţii revoluţionari” din România, care doresc să „înşface” Puterea legitimă, prin tot felul de strategii demolatoare, se află şi foşti condamnaţi pe nedrept, care acum sunt liberi. Deci, până la urmă s-a dovedit că aceşte „opozanţi” nu au fost „penali”! Au simţit pe „pielea lor” ce înseamnă să fii condamnat pe nedrept! Şi totuşi, fără să cunoască prea multe despre anumite dosare, ale unor demnitari aflaţi la Putere, câştigători în alegeri, „foştii penali achitaţi” îi condamnă pe anumiţi colegi din Parlamentul României. Unde ? În stradă, domnule, că aşa e democratic ! Cea mai ridicolă expresie am auzit-o de la un opozant, zilele trecute, care şi-a încheiat discursul în mod patetic, chiar spoit cu o ţâră de fanatism: „ Vom lupta până ce vom obţine victoria în faţa celui mai mare partid de guvernământ din România!”. Măi, fraţilor, dar politruci de genul ăstuia, pe ce lume trăiesc ?!

Dumitru Ţimerman