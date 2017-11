VIDEO/FOTO. Expoziția ”Remus Țiplea- un oșan printre noi”, deschisă la Londra

Asociația românească „Zestrea Strămoșească” din Londra, sub înaltul patronaj al Ambasadei României în Marea Britanie, a organizat, vineri seara, la restaurantul „Casa Românească” din Londra, expoziția de artă fotografică „Remus Țiplea- un oșan printre noi”, iar sâmbătă, de la ora 12:00 la librăria „Barham Gammenity” din Londra, a avut loc lansarea albumului fotoetnografic Țara Oașului, „Din Oaș în Paști” de Remus Țiplea, realizat cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Satu Mare. Evenimentul a fost moderat de Robert Laszlo, manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare.

Pe parcursul evenimentului de vineri seara a avut loc un spectacol folcloric românesc, în cadrul căruia s-a oferit posibilitatea de a degusta preparate românești, oferite de către comunitatea românească stabilită în Marea Britanie.

Într-o lume în care avem tot mai multe poze și tot mai puține fotografii, Remus Țiplea este – fără îndoială – un reper estetic care vine și pune o mărturie vizuală despre o lume, cea a Oașului, care în ciuda unei globalizări feroce, se încăpățânează să-și păstreze matricea identitară.

Fotografiile lui Țiplea nu urmăresc spectacularul, nu vor să impresioneze privitorul cu efecte nemaivăzute. Demersul său este unul valorizator, nu doar din punct de vedere estetic, ci mai important, din cel al salvării memoriei de la uitare prin distrugere și neantizare.

Manifestarea a fost organizată la inițiativa românilor din Londra, și se înscrie în strategia de promovarea a imaginii reale a României, vizitatorii expoziției vor putea admira frumusețile Țării Oașului, unul din ținuturile arhaice ale României.

Primarul orașului Negrești-Oaș, Aurelia Fedorca, i-a felicitat pe organizatori pentru că prin astfel de evenimente reușesc să țină unită comunitatea românească din Marea Britanie.

”Vă felicit pentru că creați ocazii pentru a vă întâlni și a vă bucura împreună. Dar, mai ales, vă felicit pentru că nu vă uitați tradițiile nici la mii de kilometri de casă și nu uitați de cei de acasă, din Negrești-Oaș, din Țara Oașului sau de unde sunteți voi din România! Știu că vă este greu aici, departe de familii, dar vreau să știți că și nouă ne este la fel de greu fără voi acasă. Evenimente ca acesta nu fac decât să creeze punți sufletești între noi, cele mai trainice punți pe care oamenii le pot construi”, le-a spus Aurelia Fedorca celor prezenți.

„Se spune că o fotografie este cât o mie de cuvinte, dar la Remus Țiplea, de multe ori, o fotografie ascunde poate o mie de povești despre oșeni, despre lumea lor, de multe ori de neînțeles pentru străini, care își vertebrează rosturile și sensul, tocmai pe acești piloni imuabili, ai trăirii definitive, chiar în adâncul sacralității”, a declarat Robert Laszlo, managerul C.J.C.P.C.T. Satu Mare, în cadrul prezentării expoziției și a albmului fotoetnografic.

Remus Țiplea s-a născut în 1972, în Negrești Oaș, județul Satu Mare, „oșan în totalitate, în cuget și simțiri”, cum îi place să spună. A început să fotografieze din anul 2009. În anul 2015, Institutul Cultural Român din Lisabona i-a organizat o expoziție personală în cadrul Serilor „Acasă”. Este finalist cu proiectul „Ciurdarii” la Sony World Photography Awards 2016, serie expusă în Londra, Berlin, Köln, Beijing, New York, Milano, etc. Publică în The Guardian, The Telegraph, La Repubblica, National Geographic, The Huffington Post, LensCulture, Feature Shoot, Vice, etc.